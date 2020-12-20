Зеленський пояснив, чому під час пандемії в Україні ремонтували дороги

Зеленський розповів, чому під час пандемії в Україні ремонтували дороги

Президент повідомив, що зроблено чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні інфраструктура знаходилася в жахливому стані, а доріг в Україні не було.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The New York Times.

За словами президента, перш ніж казати про інвестиції, концесію й так далі слід пам’ятати: «щоб когось запрошувати, треба розуміти, що людина повинна якось до тебе долетіти й доїхати».

«І тому потрібно робити інфраструктуру – це вітрина, – вважає президент. – Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше» – розповів Зеленський

Зараз не за добу можна доїхати, каже Зеленський, а з'явилася можливість добиратися за хвилини.

Президент повідомив, що зроблено чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років.

«За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас дійсно є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли. Ми побудували багато мостів, що теж важливо», – розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що інфраструктуру будують, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста.

За словами Зеленського, побудовані мости, відкриті КПВВ, у тому числі, на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим.

Нагадаємо, що Укравтодор змінив правила ремонту доріг у 2020 році і відзвітував про результати.

У 2020 році був впроваджений незалежний технічний нагляд на 1 500 км доріг, в основному, на об'єктах, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Особливістю роботи перевіряючих компаній з Австрії, Франції, Туреччини та інших країн є те, що вони з'являються на об'єктах будь-якої пори доби і без попередження підрядника.

Як повідомлялося, «Велике будівництво» і будівництво доріг допомогли пом'якшити падіння ВВП до 3,7% (замість ймовірних 11% за підсумками року). Такого висновку дійшли економісти Ukraine Economic Outlook.