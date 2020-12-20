Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19

МОЗ: Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року

Президент вважає, що слід стати «акробатами в політиці», щоб таки отримати вакцину серед перших країн

Україна не входить до списку країн, які першими отримують вакцину проти коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

«Тому тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними», – додав він.

«Я вважаю, що саме США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими», – зауважив глава української держави.

Зазначимо, Україна також має отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Щеплення отримають 4 млн українців, оскільки для однієї вакцинації потрібно дві дози препарату.

Нагадаємо, 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.