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    Політика

    Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19

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    МОЗ: Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року - Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19
    МОЗ: Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    Президент вважає, що слід стати «акробатами в політиці», щоб таки отримати вакцину серед перших країн

    Україна не входить до списку країн, які першими отримують вакцину проти коронавірусу.

    Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня і повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави.

    «Тому тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн, повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними», – додав він.

    «Я вважаю, що саме США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими», – зауважив глава української держави. 

    Зазначимо, Україна також має отримати 8 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Щеплення отримають 4 млн українців, оскільки для однієї вакцинації потрібно дві дози препарату.

    Нагадаємо, 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв провакцинуватися проти Covid-19 в прямому ефірі.

    17 грудня президент Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

    Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року. Загалом, вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.  Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

    Теги: Володимир Зеленський Україна щеплення вакцинація коронавірус
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