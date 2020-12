МВФ повідомив, коли почне працювати з Україною

Місія МВФ почне перший перегляд програми stand-by в період з 21 по 23 грудня. Про це повідомив сьогодні постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії Covid, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив Люнгман.

Президент Володимир Зеленський написав в Twitter, що вітає рішення МВФ про початок місії.

I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people