МВФ повідомив, коли почне працювати з Україною

Фонд заявив, що перший перегляд програми stand-by відбудеться в період з 21 по 23 грудня

Місія МВФ почне перший перегляд програми stand-by в період з 21 по 23 грудня. Про це повідомив сьогодні постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Місія МВФ розпочне перший перегляд угоди у форматі stand-by у період з 21 по 23 грудня. Враховуючи обставини пандемії Covid, місія провадитиме дистанційне обговорення з владою України останніх на часі економічних подій, а також заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду. Місія планує поновити зустрічі по завершенню новорічних свят у січні 2021 року», — заявив Люнгман.

Президент Володимир Зеленський написав в Twitter, що вітає рішення МВФ про початок місії.

I welcome the decision of the @IMFNews to start its mission in #Ukraine on December 21-23. Because of the #COVID, the mission will communicate online to review the Stand-By Arrangement. Ukraine stays a reliable partner to the IMF as our collaboration will benefit Ukrainian people — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2020

«Україна залишається надійним партнером МВФ, адже наша співпраця принесе користь українському народу», — зазначив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

9 грудня Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро.

Як повідомлялося, що Україна також чекає транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року або на початку наступного.

Радник очільника Офісу президента, колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що Україні не варто очікувати від МВФ списання боргів, адже вона не настільки бідна країна.

Як відомо, через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у бюджеті країни бракує $3 мільярди.