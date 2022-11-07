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Як спати у неопалюваному приміщенні. Поради від жителів Чернігова, що пережили облогу міста

Надія Клочко
glavcom.ua
Як спати у неопалюваному приміщенні. Поради від жителів Чернігова, що пережили облогу міста
Ірина Тимофєєва наголошує: коли постійно мерзнеш, важливо хоча б спати у теплі
фото з відкритих джерел

Життя без світла, тепла, води і туалету: досвід виживання у багатоповерхівці

Волонтерка із Чернігова Ірина Тимофєєва, яка пережила облогу міста на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, у розмові з «Главкомом» дала низку порад, як виживати у багатоповерховому будинку без опалення.

Ірина Тимофєєва наголошує: коли постійно мерзнеш, важливо хоча б спати у теплі. Для цього можна і треба використовувати все, що є у шафі.

«Шуба – корисна річ, вивертаєте хутром усередину і загортаєтеся у неї. Потім вкриваєтеся ковдрами, пледами, пальтами, створюєте багато шарів під собою і над собою. Але найкращий варіант – встановити ще зверху маленький туристичний намет, щоби не втрачати тепло. Не вистачає кисню – вилазите носом на холодне повітря. До ніг, якщо є технічна вода і вогнище, можна покласти пластикові пляшки з нагрітою водою. Ми її гріли на багатті на вулиці», – зазначила волонтерка.

Чернігівська волонтерка також дала поради, як підготуватися до повної відсутності електрики у будинку. Жінка радить створити великий запас свічок, сірників, запальничок, ліхтариків (бажано налобних, тоді руки лишаються вільними). Також, як зазначає Тимофєєва, варто придбати павербанки і кількадесят батарейок до кожного приладу.

«Їх (батарейок – «Главком») потрібно дуже багато, буквально для кожного гаджета. Лише для ліхтарика їх має бути не менше десяти. Вже зараз потрібно зробити ревізію техніки і перевірити, яка на чому працює. Особливо звертайте увагу на медичні прилади – той самий тонометр (прилад для вимірювання тиску) буде точно необхідний за екстремальних умов. І для нього обов’язково потрібно мати запасні батарейки», – зазначила вона.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що В Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні

Раніше повідомлялося, що Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.

Читайте також: Без світла, газу, тепла та води. Як вижити у багатоповерхівці: досвід Чернігова
Теги: електроенергія опалення Чернігів

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