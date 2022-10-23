Опалювальний сезон у Києві: скільки житлових будинків уже отримали тепло

У КМДА зазначають, що підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії у Києві

У Києві приблизно 30% будинків отримали опалення. Решту підключать уже протягом тижня. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв в ефірі телемарафону.

«Ми орієнтуємося в принципі на показники минулого року (щодо температури – «Главком»), серйозних відхилень не має бути, можливо плюс-мінус градус, не буде якихось різких відхилень», – заявив Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, підключення до централізованого опалення позитивно впливає на економію електроенергії, оскільки люди припиняють користуватися обігрівачами, що своєю чергою зменшує навантаження на енергосистему.

«Це на сьогодні надзвичайно важливо. В цьому був задум. Поступово підключаємо будинки до централізованого опалення, на це треба певний час, десь, тиждень, щоб місто було з теплом», – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація допускає, що Київ узимку може залишитися без централізованого опалення на кілька днів чи тижнів.

Додамо, що опалювальний сезон у Києві розпочався 22 жовтня, враховуючи похолодання та необхідність зменшити навантаження на систему електропостачання.