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Удари по енергомережі: Шмигаль відповів, чи буде чим ремонтувати інфраструктуру

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Удари по енергомережі: Шмигаль відповів, чи буде чим ремонтувати інфраструктуру
Окупанти чинять енергетичний терор мирних українців
фото з відкритих джерел

Прем'єр радить українцям готуватися до важкої зими  

Уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали «Укренерго» обладнання останні вісім місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру, каже Шмигаль.

«Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного», – повідомив прем'єр.  

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

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Теги: міністр українці держава Укренерго

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