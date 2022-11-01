Удари по енергомережі: Шмигаль відповів, чи буде чим ремонтувати інфраструктуру
Прем'єр радить українцям готуватися до важкої зими
Уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали «Укренерго» обладнання останні вісім місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру, каже Шмигаль.
«Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного», – повідомив прем'єр.
Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.
Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.
Коментарі — 0