  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ситуація в «Укрзалізниці»: нардеп пояснив, що символізує повторне призначення Сергія Лещенка

    Сергій Лєщенко &ndash; це символ &laquo;Укрзалізниці&raquo;? - Ситуація в «Укрзалізниці»: нардеп пояснив, що символізує повторне призначення Сергія Лещенка
    Сергій Лєщенко – це символ «Укрзалізниці»?
    фото: glavcom.ua

    Сергій Лещенко став символом некомпетентності та корупції на «Укрзалізниці» – нардеп

    Влада має взяти до виконання висновки парламентської слідчої комісії щодо розслідування ситуації в «Укрзалізниці», і нарешті навести лад на підприємстві. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, член ТСК Костянтин Бондарєв.

    «Сергій Лєщенко – це символ «Укрзалізниці». Некомпетентність та корупція. І це сказано в висновках, які підготовлені в звіті тимчасової слідчої комісії. Некомпетентність, тому що 90% за останні п’ять років тимчасово призначених осіб в керівництві УЗ. Здавалось би, на вимогу ТСК дійсно уряд звільнив Наглядову раду. Але що ми побачили? Знову призначення тих самих осіб знову-таки наглядати за корупцією та некомпетентністю в УЗ», – сказав Бондарєв.

    За його словами, парламентська тимчасова слідча комісія підготувала дієві рекомендації щодо подолання корупції в «Укрзалізниці» та підвищення ефективності роботи підприємства, проте ані уряд, ані керівництво УЗ їх не враховує.

    «Я хотів би, щоби цей звіт урядовці прочитали і зробили висновки. Звіт дієвий, там викладені всі факти – що треба зробити, щоби побороти корупцію і навести лад в УЗ», – підсумував Бондарєв.

    Раніше член Костянтин Бондарєв повідомив: згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.

    Водночас народний депутат України Михайло Цимбалюк наголосив: виявлені тимчасовою слідчою комісією ВР чисельні зловживання в Укрзалізниці вимагають термінової реакції правоохоронних органів.

    Читайте також:

    Теги: ТСК Сергій Лещенко Укрзалізниця розслідування корупція влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ситуація в «Укрзалізниці»: нардеп пояснив, що символізує повторне призначення Сергія Лещенка