Ситуація в «Укрзалізниці»: нардеп пояснив, що символізує повторне призначення Сергія Лещенка

Сергій Лещенко став символом некомпетентності та корупції на «Укрзалізниці» – нардеп

Влада має взяти до виконання висновки парламентської слідчої комісії щодо розслідування ситуації в «Укрзалізниці», і нарешті навести лад на підприємстві. Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, член ТСК Костянтин Бондарєв.

«Сергій Лєщенко – це символ «Укрзалізниці». Некомпетентність та корупція. І це сказано в висновках, які підготовлені в звіті тимчасової слідчої комісії. Некомпетентність, тому що 90% за останні п’ять років тимчасово призначених осіб в керівництві УЗ. Здавалось би, на вимогу ТСК дійсно уряд звільнив Наглядову раду. Але що ми побачили? Знову призначення тих самих осіб знову-таки наглядати за корупцією та некомпетентністю в УЗ», – сказав Бондарєв.

За його словами, парламентська тимчасова слідча комісія підготувала дієві рекомендації щодо подолання корупції в «Укрзалізниці» та підвищення ефективності роботи підприємства, проте ані уряд, ані керівництво УЗ їх не враховує.

«Я хотів би, щоби цей звіт урядовці прочитали і зробили висновки. Звіт дієвий, там викладені всі факти – що треба зробити, щоби побороти корупцію і навести лад в УЗ», – підсумував Бондарєв.

Раніше член Костянтин Бондарєв повідомив: згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас народний депутат України Михайло Цимбалюк наголосив: виявлені тимчасовою слідчою комісією ВР чисельні зловживання в Укрзалізниці вимагають термінової реакції правоохоронних органів.