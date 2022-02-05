Лещенко показав, як відроджує «Укрзалізницю» на новій посаді (фото)

Сергій Лещенко в «Укрзалізниці» має боротися з корупцією

Буде непросто, але треба відроджувати залізницю, зазначив Лещенко

Заступник голови Наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Сергій Лещенко розповів про перший тиждень роботи на новій посаді. Своїми успіхами Лещенко похвалився на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Лещенко відзвітував, що в перший тиждень як заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» перевірив декілька депо та три шпальні заводи.

«Буде непросто, але треба відроджувати залізницю», – повідомив Лещенко.

Він зазначив, що протягом одного дня відвідав Коростенський, Старокостянтинівський та Гніваньський заводи, Козятин, депо у Коростені та Шепетівці.

Також Лещенко опублікував фотографії з поїздки.

Нагадаємо, 2 лютого наглядова рада «Укрзалізниці» обрала собі нового голову, його заступником став Лещенко.

У вересні Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

Додамо, що Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, що є дружиною ексчлена Наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка, вдруге за 2021 рік виступила у столиці країни-агресора Москві.

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