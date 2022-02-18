Корупція в «оборонці». Гладковський-молодший програв суд журналістам Bihus.info

Ігор Гладковський став відомим у 2019 році завдяки розслідуванню Bihus.info

Касаційна інстанція залишила постанову Київського апеляційного суду в силі

16 лютого Касаційний цивільний суд відхилив скаргу Ігоря Гладковського у справі проти журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової щодо визнання недостовірним та спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері. Про це повідомляє Bihus.info.

Відповідну скаргу Гладковський-молодший подав у відповідь на оприлюднене журналістами у 2019 році розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі. В ньому йшлося, зокрема, і про участь Ігоря Гладковського, сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського, у корупційних схемах.

Гладковський у судовому порядку вимагав визнати розслідування недостовірним і спростувати програму в повному обсязі.

3 липня 2020 суддя Подільського районного суду Володимир Гребенюк – позов задовольнив, попри абсурдність вимог та їх формулювань.

Однак 9 грудня 2021 Київський апеляційний суд скасував це рішення і постановив нове – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.

Тепер Касаційна інстанція залишила цю постанову Київського апеляційного суду в силі.

Нагадаємо, батька Ігоря Гладковського, Олега, затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрювали в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

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