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    Корупція в «оборонці». Гладковський-молодший програв суд журналістам Bihus.info

    Ігор Гладковський став відомим у 2019 році завдяки розслідуванню Bihus.info - Корупція в «оборонці». Гладковський-молодший програв суд журналістам Bihus.info
    Ігор Гладковський став відомим у 2019 році завдяки розслідуванню Bihus.info
    фото: Наші гроші

    Касаційна інстанція залишила постанову Київського апеляційного суду в силі

    16 лютого Касаційний цивільний суд відхилив скаргу Ігоря Гладковського у справі проти журналістів Дениса Бігуса і Лесі Іванової щодо визнання недостовірним та спростування розслідування про корупцію в оборонній сфері. Про це повідомляє Bihus.info.

    Відповідну скаргу Гладковський-молодший подав у відповідь на оприлюднене журналістами у 2019 році розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі. В ньому йшлося, зокрема, і про участь Ігоря Гладковського, сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського, у корупційних схемах.

    Гладковський у судовому порядку вимагав визнати розслідування недостовірним і спростувати програму в повному обсязі.

    3 липня 2020 суддя Подільського районного суду Володимир Гребенюк – позов задовольнив, попри абсурдність вимог та їх формулювань.

    Однак 9 грудня 2021 Київський апеляційний суд скасував це рішення і постановив нове – відмовити Ігорю Гладковському в його позовних вимогах в повному обсязі.

    Тепер Касаційна інстанція залишила цю постанову Київського апеляційного суду в силі.

    Нагадаємо, батька Ігоря Гладковського, Олега, затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрювали в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

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    Теги: прокуратура суд РНБО розслідування Укроборонпром Антикорупційний суд Олег Гладковський Ігор Гладковський
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    Корупція в «оборонці». Гладковський-молодший програв суд журналістам Bihus.info