  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Інакше догана»: працівники «Укрзалізниці» були змушені «косити» сніг (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Турбота про довкілля чи абсурд? - «Інакше догана»: працівники «Укрзалізниці» були змушені «косити» сніг (відео)
    Турбота про довкілля чи абсурд?
    скріншот з відео

    Залізничники не змогли відмовитись від наказів начальства

    На Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Працівники, зариваючись у кучугури, такому наказу хоч і здивувалися, але косили.

    Як повідомляє ТСН, у «Львівській залізниці» пояснили, чому так сталося. Там зазначили, що їхні працівники косили бур'ян в таких умовах, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків, відповідно до рекомендацій екологів.

    Працівники «Укрзалізниці» кажуть, що і самі не розуміють, чому їх у сніг змусили косити чагарники. Вони розповіли, що завдання отримали від керівництва ще у січні, коли саме почало мести і хурделити. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 кілометрів.

    «Трошки важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу», – каже працівник «Укрзалізниці» Ярослав Русин.

    Люди зізнаються, що якщо б не виконали наказ керівництва, то могли б отримати догани.

    Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.

    Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу та зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу. Для порівняння: у старого ескалатора цей показник 7,3 тис. пасажирів.

    А у Росії, через сильні опади та відсутність прибирання, на станції Північно-Кавказької залізниці в Краснодарському краї, замість платформи, на пасажирів чекали снігові замети.

    Люди стрибали прямо в сугроби, аби вийти на своїй зупинці.

    Читайте також:
    Теги: Укрзалізниця наказ снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Інакше догана»: працівники «Укрзалізниці» були змушені «косити» сніг (відео)