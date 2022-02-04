«Інакше догана»: працівники «Укрзалізниці» були змушені «косити» сніг (відео)

Залізничники не змогли відмовитись від наказів начальства

На Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Працівники, зариваючись у кучугури, такому наказу хоч і здивувалися, але косили.

Як повідомляє ТСН, у «Львівській залізниці» пояснили, чому так сталося. Там зазначили, що їхні працівники косили бур'ян в таких умовах, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків, відповідно до рекомендацій екологів.

Працівники «Укрзалізниці» кажуть, що і самі не розуміють, чому їх у сніг змусили косити чагарники. Вони розповіли, що завдання отримали від керівництва ще у січні, коли саме почало мести і хурделити. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 кілометрів.

«Трошки важко працювати. Бачите, що неможливо ноги витягнути зі снігу», – каже працівник «Укрзалізниці» Ярослав Русин.

Люди зізнаються, що якщо б не виконали наказ керівництва, то могли б отримати догани.

Як раніше повідомлялося, компанія «Укрзалізниця» розпочинає встановлення двох нових потужних ескалаторів Heavy Duty у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва після святкового періоду.

Новий ескалатор буде повністю пристосований до навантаження у відповідності з трафіком головного вокзалу та зможе транспортувати до 11 тис. пасажирів на добу. Для порівняння: у старого ескалатора цей показник 7,3 тис. пасажирів.

А у Росії, через сильні опади та відсутність прибирання, на станції Північно-Кавказької залізниці в Краснодарському краї, замість платформи, на пасажирів чекали снігові замети.

Люди стрибали прямо в сугроби, аби вийти на своїй зупинці.