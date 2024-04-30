Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Скасування мит ЄС допомогло українським металургам вистояти під час війни – представник «Метінвесту»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Скасування мит ЄС допомогло українським металургам вистояти під час війни – представник «Метінвесту»
Наразі український та європейський металургійні сектори стикаються з однаковими викликами – декарбонізацією, виробництвом «зеленої» сталі та зміною способу організації всієї галузі
фото з відкритих джерел

Криль підкреслив, що новою перешкодою для роботи на європейському ринку для українських компаній стане вуглецеве мито

Скасування Євросоюзом торгівельних обмежень щодо української продукції ГМК після повномасштабного російського вторгнення відкрило європейський ринок для українських металургійних компаній. Це допомогло зберегти обсяги продажу продукції, забезпечити стабільність та працездатність українських підприємств. Про це розповів керівник з міжнародних зв’язків «Метінвесту» Андрій Криль під час Ukraine’s Future Summit, і висловив сподівання, що така підтримка нашої економіки продовжиться.

«Я хотів би подякувати Комісії та Європейському Союзу за скасування заходів торговельного захисту, які діяли на момент російського вторгнення. І тут я висловлююся від імені всіх українських виробників сталі: після того, як ці заходи були скасовані, для нас відкрився європейський ринок, і це допомогло забезпечити стабільність та працездатність наших підприємств», – заявив він.

Криль нагадав, що український сектор ГМК чи не найбільше постраждав від війни, адже щонайменше половина українських металургійних потужностей втрачена. Для нарощення обсягів виробництва підприємствам так само потрібна європейська підтримка – зокрема, у питаннях санкцій щодо російської металургійної сировини, яку на ринку ЄС можуть замістити українські виробники.

«Кожна тонна продукції, яку ми можемо продати до ЄС, забезпечує робочі місця та зайнятість на стратегічно важливих підприємствах. Однак ми вбачаємо певні виклики у майбутньому, оскільки на ринку ЄС все ще присутня певна кількість російської продукції, і ми вважаємо, що це неправильно. Її необхідно усунути», – додав він.

Водночас Криль підкреслив, що новою перешкодою для роботи на європейському ринку для українських компаній стане вуглецеве мито (CBAM), яке запрацює у повному обсязі через 18 місяців. Водночас, він висловив сподівання, що завдяки діалогу між українським урядом та Єврокомісією, ці перешкоди можуть бути подолані, а торговельні потоки залишаться безперебійними.

На його думку, наразі український та європейський металургійні сектори стикаються з однаковими викликами – декарбонізацією, виробництвом «зеленої» сталі та зміною способу організації всієї галузі.

Водночас, об’єднання зусиль України та ЄС буде потужним, адже Україна може декарбонізувати європейську металургійну промисловість, оскільки має найбільші запаси залізної руди в Європі, і ця руда, завдяки своїм якостям, може використовуватись для вироблення «зеленої» сталі.

Читайте також: Оборонна промисловість України переживає бум – The Washington Post
Теги: ринок промисловість Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Капранови разом боролися з окупантами зі зброєю у руках у лавах київського полку «Азов»
У цьому суть братів Капранових
16 квiтня, 23:05
За час дії воєнного стану в Україні видано 49 940 доступних кредитів на 200,1 млрд грн
Українська економіка тримається. І не лише за рахунок міжнародних партнерів
4 квiтня, 17:40
Вода в Північно-Кримському каналі, 22 березня 2023 року
«Війна за воду»: що буде з Північно-Кримським каналом
5 квiтня, 18:30
Державна екологічна інспекція – ключовий орган, який контролює виконання природоохоронного законодавства в Україні
Ліквідація Держекоінспекції: які перспективи наймасштабнішої реформи екологічного контролю? Реформи
2 квiтня, 10:00
В Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку
Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних
5 квiтня, 13:19
Росіяни завдали трьох ракетних ударів майже по центру міста
Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського
17 квiтня, 11:44
Російські війська також використовують малогабаритну техніку без захисту, щоб швидко підійти до українських позицій
Росія на сході України використовує невеликі підрозділи для проведення штурмів: аналіз ISW
17 квiтня, 06:24
Соціологічна група Рейтинг провела масштабне міжнародне дослідження стосовно ядерної загрози
Опитування показало, жителі яких країн найбільше бояться ядерної загрози
17 квiтня, 15:41
Ентоні Блінкен відвідає Китай з 24 по 26 квітня
Наступного тижня Блінкен вирушить з візитом до Китаю: мета поїздки
21 квiтня, 02:07

Економіка

Скасування мит ЄС допомогло українським металургам вистояти під час війни – представник «Метінвесту»
Скасування мит ЄС допомогло українським металургам вистояти під час війни – представник «Метінвесту»
Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго
Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго
Міненерго: Минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей у систему
Міненерго: Минулорічний перегляд тарифу на світло допоміг додати 3 ГВт потужностей у систему
Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше
Доходи лідерів енергетичного сектору України зросли на 8%: які компанії отримали найбільше
Радники Трампа розробляють санкції проти країн, які відмовляються від долара
Радники Трампа розробляють санкції проти країн, які відмовляються від долара
Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження
Європа наздогнала Америку за обсягом військової допомоги для України – дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
58K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
51K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
15K
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
13K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
9167
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua