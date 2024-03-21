Оборонна промисловість України переживає бум – The Washington Post

Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь

Оборонна промисловість України нині переживає справжній бум, проте власної зброї все ще недостатньо, і затримки з допомогою США створюють серйозні проблеми. Про це йдеться в публікації The Washington Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Виробництво зросло втроє у 2023 році й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч», – зазначає видання, посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна також виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм.

Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.

Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.

Як повідомлялося, учора, 20 березня, міністр оборони України Рустем Умєров обговорив посилення української ППО та далекобійні засоби ураження з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном та Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

«Сьогодні наша команда мала окрему зустріч з секретарем Остіном та генералом Брауном. Обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження», – написав міністр оборони України.

Він відзначив, що під час 20-го засідання в форматі «Рамштайн» коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

Читайте також: Міноборони хоче обмежити супутникову зйомку над Україною

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.