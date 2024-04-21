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Наступного тижня Блінкен вирушить з візитом до Китаю: мета поїздки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наступного тижня Блінкен вирушить з візитом до Китаю: мета поїздки
Ентоні Блінкен відвідає Китай з 24 по 26 квітня
фото: depositphotos.com

Блінкен планує обговорити допомогу Китаю Росії у війні

З 24 по 26 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен поїде до Китаю із візитом, щоб обговорити співпрацю Москви із Пекіном. Про це повідомляє Voice of America. 

Візит держсекретаря США у Пекін і Шанхай відбудеться на фоні заяв американців, що Китай допомагає Росії у війні проти України. 

Окрім цієї теми, Блінкен планує обговорити й інші питання. Мова йтиме про боротьбу з наркотиками, зміцнення зв’язку між військовими, початок переговорів про ризики та безпеку AI (штучного інтелекту), а також вивчення шляхів зміцнення зв’язків між людьми.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай є головним постачальником військового обладнання для Росії. 

«Коли йдеться про російський військово-промисловий комплекс, то головним його постачальником наразі є Китай. Нам відомо про постачання Китаєм деталей до машин, напівпровідників, інших товарів подвійного призначення, що допомагають Росії відбудовувати військово-промислову базу», – сказав Ентоні Блінкен.

Державний секретар США зазначив, що Вашингтон попередив Пекін про неприйнятність підтримки російської війни.

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Теги: Ентоні Блінкен США росія Китай війна Україна

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