Опитування показало, жителі яких країн найбільше бояться ядерної загрози

Серед європейських країн найбільше бояться ядерної загрози в Італії, Румунії та Португалії

Україна входить до країн, мешканці яких мають найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг для інституту досліджень Gallup International, яке проводили наприкінці 2023 року

«Загалом протягом року у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. 2/5 опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських Італія, Португалія, Румунія, де більше половини оцінила загрозу як високу.

Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія, Аргентина – мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої. Натомість Україна, Іран, Пакистан, Вірменія – мають найвищий відсоток, що такого ризику немає.

Наймолодша група респондентів має найбільш песимістичні оцінки щодо ядерної загрози.

Нагадаємо, посол Росії в США Анатолій Антонов особисто повідомив Ілону Маску про те, що український напад на Крим призведе до ядерного удару. Про це повідомляє Forbes. Видання зазначає, що саме тому Маск відмовився фінансувати Starlink для України.

До слова, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван боявся, що Росія завдасть ядерного удару по Америці, якщо вона виділить занадто багато зброї Україні. Він зазначив, що радник Байдена Салліван є дуже обережним і «несміливим», побоюється застосування ядерної зброї.

Також попри те, що після закінчення холодної війни загроза застосування ядерної зброї минула, сьогодні вона знову стала високою, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс у передмові доповіді про стан ядерної зброї Сполученого Королівства. Глава відомства також вважає, що Росія демонструє безрозсудну риторику.