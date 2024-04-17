Росія на сході України використовує невеликі підрозділи для проведення штурмів: аналіз ISW

Російські війська також використовують малогабаритну техніку без захисту, щоб швидко підійти до українських позицій

Російські війська на Бахмутському напрямку не ведуть батальйонних наземних ударів, тому що українські безпілотники їх одразу виявляють

Російські війська на сході України використовують невеликі групи для проведення штурмів і, як повідомляється, страждають від моральних проблем. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Нацгвардії України полковник Руслан Музичук заявив, що російські війська на сході України останнім часом не використовували великі підрозділи для проведення штурмів, а замість цього використовують групи, розбиті на два загони, посилені бронетехнікою, для проведення наземних атак.

Музичук зазначив, що російські війська також використовують малогабаритну техніку без захисту, щоб швидко підійти до українських позицій і створити умови для наступної російської піхотної групи для забезпечення цих позицій. Музичук повідомив, що минулого тижня українські безпілотники знищили близько 70% російської бронетехніки, хоча незрозуміло, чи стверджує Музичук, що українські безпілотники дійсно знищили бронетехніку чи тимчасово вивели її з бою, пишуть аналітики.

Пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков заявив, що російські війська на Бахмутському напрямку не ведуть батальйонних наземних ударів, тому що українські безпілотники їх одразу виявляють, а російські війська натомість використовують максимум ротні угруповання.

Калашніков заявив, що російські сили на Бахмутському напрямку страждають від низького морального духу, а також використовують загороджувальні війська, щоб не дати російським солдатам відступити. Раніше російські війська використовували масовані фронтові атаки на чолі з піхотою під час захоплення Бахмуту та на початку російських спроб захопити Авдіївку, але російські війська, схоже, нещодавно перейшли до використання менших груп піхоти для проведення наземних атак.

Російські джерела також нещодавно вказали, що російські війська страждали від виснаження та не мали ротацій, але їм довелося продовжувати бої на нових рубежах на захід від Авдіївки після захоплення Росією Авдіївки.

ISW раніше оцінював, наскільки низький моральний дух і виснаження росіян вплинули на перспективи російських наступальних операцій, але нинішній матеріальний брак України може ускладнити українським силам захист від російських сил, навіть тих, які виснажені та невмотивовані.