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Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних
В Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку
фото з відкритих джерел

Відповідно до закону 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників і постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

В Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду. Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Відповідно до закону 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників і постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

«Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини», – йдеться у повідомленні ГШ.

З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Також у Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Відтепер призовний вік знижено до 25 років.

Підписаний Закон збільшує кількість військовозобов’язаних – осіб, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період. Відтепер чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з військового обліку призовників у 25 років, а не у 27.

Цей закон найдовше чекав підпису Володимира Зеленського – майже рік. Відповідний законопроєкт уряд запропонував ще в травні минулого року, а Верховна Рада ухвалила документ 30 травня 2023 року. Однак він не міг набути чинності без підпису президента України, хоча у Генштабі ЗСУ наголошували на важливості такого кроку.

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Нагадаємо, що закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Теги: війна закон мобілізація Україна

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