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Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського
Росіяни завдали трьох ракетних ударів майже по центру міста
фото: ДСНС України

«Цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий ракетний удар по Чернігову. Лідер країни висловив співчуття родинам та близьким загиблих і вчергове наголосив на потребу у засобах ППО.

«Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою», – йдеться у повідомленні президента.

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Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського фото 2
Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського фото 3
Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського фото 4
Ракетна атака по Чернігову. З’явилася реакція Зеленського фото 5
фото: ДСНС України

Зеленський наголосив, що терористи здатні ламати життя лише тоді, коли «спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя».

«Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме», – підкреслив український президент.

Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. Наразі в Чернігові 11 загиблих, 22 травмованих станом на зараз, надійшли заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще люди.

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога. 

Після того, як Росія атакувала Чернігівщину, вибухи пролунали в Одесі. Це сталося під час повітряної тривоги. За словами місцевих жителів, у місті чули один вибух. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав в Одесі та Одеському районі всіх бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

В Україні станом на 08:49 була оголошена повітряна тривога. Небезпека існувала для столиці та низки північних регіонів. Моніторингові телеграм-канали писали про ціль на столицю. Вибухи пролунали у Чернігові. Станом на 09:28 тривогу скасовано.

Читайте також: Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
Теги: Володимир Зеленський Україна Чернігів президент Ігор Клименко ракетна атака росіяни

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