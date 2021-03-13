Частина українців не зможе вийти на пенсію в 60 років

Кому не вистачає стажу, дозволять його докупити. Один рік страхового стажу коштує 31860 грн

З 1 квітня збільшиться загальний пенсійний вік для жінок

В Україні з 2022 знову посилять вимоги для виходу на пенсію в 60 років. Норму стажу збільшать на 12 місяців. Також збільшаться і вимоги для тих, хто зможе вийти на заслужений відпочинок в 63 роки.

Про це йдеться в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Також з 1 квітня 2021-го збільшиться загальний пенсійний вік для жінок – з 59,5 до 60 років.

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років:

у 2022-му – від 29 років стажу;

у 2023-му – від 30 років стажу;

у 2024-му – від 31 років стажу;

у 2025-му – від 32 років стажу;

у 2026-му – від 33 років стажу;

у 2027-му – від 34 років стажу;

у 2028-му – 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 63 роки:

у 2022-му – від 19 до 29 років стажу;

у 2023-му – від 20 до 30 років стажу;

у 2024-му – від 21 до 31 року стажу;

у 2025-му – від 22 до 32 років стажу;

у 2026-му – від 23 до 33 років стажу;

у 2027-му – від 24 до 34 років стажу;

у 2028-му – від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію у 65 років:

у 2022-му – до 19 років стажу;

у 2023-му – до 20 років стажу;

у 2024-му – до 21 року стажу;

у 2025-му – до 22 років стажу;

у 2026-му – до 23 років стажу;

у 2027-му – до 24 років стажу;

у 2028-му – до 25 років стажу.

Тим, кому не вистачає стажу, дозволять його докупити. З початку 2021-го один рік страхового стажу коштує 31860 грн.

Нагадаємо, громадяни України мають повне право достроково оформити пенсію. Однак зробити це можна лише в тому випадку, якщо житель країни був звільнений напередодні досягнення пенсійного віку.

Як повідомлялося, в Україні розмір пенсій будуть скорочуватися щорічно. В результаті вже у 2050-х виплати будуть у два рази меншими.

Читайте також: