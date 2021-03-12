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    Економіка та фінанси

    Українців можуть позбавити пенсій: названо ряд причин

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    Українців можуть позбавити пенсій: названо ряд причин

    Залишитись без пенсії можна навіть через помилку у прізвищі

    В Україні внаслідок перевірки можуть забрати пенсії через цілу низку причин. Серед них як помилка у прізвищі, так і тривалий період, коли пенсіонер не забирав свою виплату.

    Про це йдеться в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Призначену виплату, якщо її скасували помилково, можна повернути. Пенсію можуть скасувати з таких причин:

    • якщо є помилка у прізвищі;
    • якщо виплати отримали з фальшивими документами;
    • якщо певний час жили за кордоном;
    • якщо не отримували виплату 6 місяців;
    • якщо ви переселенець і змінили місце проживання.

    «Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України», – йдеться в законі.

    У пресслужбі Міністерства соціальної політики розповідають: перевірку проводить не їхнє відомство, а потім Міністерство фінансів надсилає свої рекомендації. Наприклад, скасувати стільки-то субсидій за такими-от адресами.

    «У разі наявності помилки або невідповідності в базах даних ніхто скасовувати виплату не буде. Після верифікації проходить другий етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього ухвалюють рішення», – розповідають у Мінсоці.

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    Теги: економіка пенсія стаж
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