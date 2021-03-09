Пенсії зростуть до 7 тис. грн. У Кабміні розробили нову систему

За новою системою пенсії переходитимуть у спадщину

Сьогодні, 9 березня, на нараді під головуванням президента Володимира Зеленськогона обговорили утворення ефективної системи накопичувального пенсійного забезпечення для всіх громадян, реформування сфери соціального страхування, встановлення реального прожиткового мінімуму відповідно до потреб людини. Про це повідомляє пресслужба президента.

«Україна має стати країною, де зручно та затишно всім. Старше покоління має бути забезпечене гідними пенсіями. Ми маємо допомагати малозабезпеченим і соціально, і мотивувати до офіційного працевлаштування», – наголосив Зеленський.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що в підході до пенсійного забезпечення потрібно насамперед змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію.

Міністр розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду, однак, за попередніми розрахунками, пенсії можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

«Середня пенсія зросте з 3,5 тис. до 7 тис. грн. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат», – сказала Марина Лазебна.

Також вона зазначила, що її відомство активно працює з Міністерством цифрової трансформації над запровадженням електронних сервісів у соціальній сфері – 125 послуг можна буде отримати онлайн.

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня перерахували мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, на 100 грн. Пенсіонери, які мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років стажу (для чоловіків), до 1 березня 2021-го отримували гарантований розмір пенсії 2100 грн (або більше), а з 1 березня їх виплата не може бути менше 2200 грн.

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