Українцям хочуть перерахувати пенсії: кому збільшать виплати

Перерахунок пенсій буде приурочений до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Кабінет міністрів схвалив план заходів, пов'язаних із 35-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. Мінсоцполітики, Пенсійний фонд, Державне агентство України з управління зоною відчуження повинні опрацювати питання щодо збільшення видатків на пенсії особам з інвалідністю – учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадян, які постраждали внаслідок катастрофи.

Про це повідомляє пресслужба урядового порталу . Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що всі органи влади повинні максимально приділити увагу питанню соціального та медичного захисту людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки це є моральним обов'язком держави.

«Люди, які рятували життя та здоров’я громадян України, здоров’я жителів усього світу, заслуговують на те, аби мати гідну підтримку та захист із боку держави. Вони повинні відчувати її щодня. Тому затверджений план містить заходи, спрямовані на підвищення соціального добробуту цих людей», – заявив прем'єр.

Крім того, план передбачає організацію і проведення низки культурних заходів, круглих столів, конференцій та акцій. Метою є підвищення обізнаності про аварію на Чорнобильській АЕС і пам'яті людей, які загинули внаслідок катастрофи.

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