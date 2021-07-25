Долар стрімко дешевшає. Фінансисти розповіли, що відбувається на валютному ринку

Експерти кажуть про ключову роль Нацбанку в утриманні курсу на рівні 27 грн/долар

Гривня продовжує зміцнюватися, її курс наближається до 27 грн/долар у готівковому продажі. На тижні, що минає, це сталося стрибкоподібно: слабкий спадний тренд у п’ятницю раптом прискорився в рази і за один день долар подешевшав більше, ніж за весь тиждень. Чому гривня продовжує зміцнюватися і чого чекати, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Стабільність курсу долара на минулих вихідних із понеділка змінилася його невеликим ослабленням – на 2-3 коп./долар як у продажу, так і в покупці. Середній курс продажу готівкового долара тримався в межах 27,28-27,29 грн/долар, а в п’ятницю знизився до 27,19. Курс покупки коливався в межах 29,10-27,12 грн/долар, при цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) тримався, як і раніше, в межах 17-18 копійок. Це говорило про впевненість банкірів у тому, що ніяких несподіванок вони не чекають. У п’ятницю курс продажу і покупки впав на 10 копійок, остаточний середній курс перед вихідними – 27,19 грн/долар в готівковому продажі і 26,99 грн/долар в покупці. При цьому спред розширився до 20 копійок.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,10 грн (на 11 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,12 грн (на 12 коп. нижче, ніж тиждень тому).

Нацбанк, який установив на минулий понеділок офіційний курс 27,23 грн/долар, з вівторка по четвер то підвищував, то знижував його на дві-три копійки. У п’ятницю регулятор зміцнив гривню на п’ять копійок, до 27,19 грн/долар. На понеділок, 26 липня, Нацбанк встановив курс 27,05 грн/долар, зміцнивши гривню відразу на 19 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти пояснили: зміцнення гривні прискорилося тому, що Нацбанк, таки підвищив облікову ставку рефінансування (відсоток, під який він позичає гривню комбанкам) з 7,5% до 8%. За роз’ясненням регулятора, рішення прийнято у зв’язку з тим, що в Україні прискорилася річна інфляція вище 9%, тобто позичаючи гроші дешево, Нацбанк несе збитки. Також у серпні облікова ставка може бути збільшена до 8,5%, що повинно стримати інфляцію нижче 10% цьогоріч і повернути її до 5% у 2022 році.

«Це рішення очікувалося ще місяць тому, але регулятор його не прийняв, посиливши тоді, як компенсатор, правила рефінансування, – каже Олег Пендзин. – Також тепер до ставки рефінансу за короткостроковими кредитами до 90 днів буде додано ще 1%, тобто, фактично під 9% річних, раніше такого не було».

Олег Пендзин також зазначив, що останній аукціон Мінфіну з продажу цінних паперів приніс в казну 7,7 млрд грн (середній показник), але нерезидентів зацікавив мало – вони очікують зростання прибутковості у зв’язку з підвищенням облікової ставки. Це стримало гривню від ще більшого зміцнення.

Олександр Охріменко впевнений, що радикально на ринку нічого не змінюється.

«Облікова ставка впливає незначно, більше курс долара формують попит і пропозиція на міжбанківському ринку, – заперечує Олександр Охрименко. – У п’ятницю була перевага пропозиції, тому гривня ситуативно зміцнилася».

Андрій Шевчишин говорить, що на курс гривні впливають обидва фактори, причому в бік її зміцнення. За його словами, справді було зростання пропозиції валюти на ринку в п’ятницю.

«Ключове пропозиція валюти зберігається з боку аграріїв, які знаходяться в активній фазі відвантажень зерна нового врожаю. Покупці валюти, насамперед імпортери, через літнє затишшя досить пасивні. А ось нерезиденти поступово її купують», – аналізує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин прогнозує, що найближчим часом гривня має шанси на зміцнення і може дійти до психологічної позначки 27 гривень за долар не тільки в покупці, але і в продажу.

«Ми стежимо за НБУ, який може вийти на ринок із придбанням валюти для стримування руху нижче 27 грн, – акцентував експерт. – Позитивною новиною для гривні стало повідомлення регулятора про те, що очікується прогрес у переговорах України з МВФ стосовно фінансової підтримки.

Цікава буде позиція нерезидентів після рішення НБУ про підвищення облікової ставки. Нерезиденти з початку липня знизили свій портфель ОВДП на 2,8 млрд грн гривень. Можливо, в найближчі дні нерезиденти стануть на паузу, або навіть повернуться до покупок, але все буде залежати вже від запропонованої прибутковості за українськими ОВДП».

Олександр Охріменко каже, що з понеділка спадний тренд зміниться на висхідний, бо пропозиція валюти буде менша. А якщо аукціон Мінфіну у вівторок виявиться успішнішим за попередній, причому за рахунок нерезидентів (їм доведеться продавати валюту для купівлі гривневих ОВДП), то гривня знову зміцниться. Курс готівкового продажу експерт бачить на тижні близько 27,20 грн/долар.

Олег Пендзин очікує, що гривня в останній тиждень липня трохи подешевшає, до 27,30 грн/долар, бо нівелюються фактори, які її зміцнили. За його словами, тренд на ослаблення гривні виявиться плавним через низький попит на валюту.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко підтвердив: ще місяць не варто переходити з гривневих депозитів на валюту, адже поки на гривні можна заробити більше, ніж на доларі.

Олег Пендзин радить взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

Андрій Шевчишин, як і раніше, говорить, що, влітку, коли долар дешевшає, саме час вкладатися в валюту «у довгу». За його розрахунками, до кінця року курс буде більше 28 гривень.

Джерело: Сегодня