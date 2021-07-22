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    НБУ озвучив головні ризики для української економіки

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    Голова НБУ додав, що актуальними лишаються інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією&nbsp; - НБУ озвучив головні ризики для української економіки
    Голова НБУ додав, що актуальними лишаються інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією 
    Фото: з відкритих джерел

    Шевченко: «Зростає ймовірність тривалішого й суттєвішого інфляційного сплеску в світі»

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав карантин через пандемію Covid-19 та сплеск інфляції ключовими ризиками для економіки України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    «Зростає ймовірність тривалішого й суттєвішого інфляційного сплеску в світі під впливом значних фіскальних та монетарних стимулів, що створює ризики посилення проінфляційного тиску в середині країни та прискорення переходу провідних центральних банків до жорсткішої монетарної політики», – сказав Шевченко.

    За його словами, це може знизити інтерес інвесторів до країн Emerging Markets, до яких належить і Україна. Голова НБУ додав, що актуальними лишаються інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією та різке погіршення умов торгівлі.

    Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. У відомстві зазначили, що в умовах «суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску» таке рішення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

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    Теги: Національний банк криза Україна Кирило Шевченко НБУ
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    НБУ озвучив головні ризики для української економіки