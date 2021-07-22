НБУ озвучив головні ризики для української економіки

Голова НБУ додав, що актуальними лишаються інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією

Шевченко: «Зростає ймовірність тривалішого й суттєвішого інфляційного сплеску в світі»

Голова Національного банку України Кирило Шевченко назвав карантин через пандемію Covid-19 та сплеск інфляції ключовими ризиками для економіки України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Зростає ймовірність тривалішого й суттєвішого інфляційного сплеску в світі під впливом значних фіскальних та монетарних стимулів, що створює ризики посилення проінфляційного тиску в середині країни та прискорення переходу провідних центральних банків до жорсткішої монетарної політики», – сказав Шевченко.

За його словами, це може знизити інтерес інвесторів до країн Emerging Markets, до яких належить і Україна. Голова НБУ додав, що актуальними лишаються інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією та різке погіршення умов торгівлі.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. У відомстві зазначили, що в умовах «суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску» таке рішення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.