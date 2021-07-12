  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Державний Ощадбанк відзвітував про 463,3 млн грн прибутку - НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки
    Державний Ощадбанк відзвітував про 463,3 млн грн прибутку
    Фото з відкритих джерел

    Найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який за п'ять місяців заробив 8,69 млрд грн

    Найприбутковішими українськими банками за підсумками перших п’яти місяців 2021 року були Приватбанк, Сбербанк і Райффайзен банк. Про це свідчать дані, які оприлюднив Національний банк України.

    Десятка найбільш прибуткових банків виглядає так:

    • 1. Приватбанк (8,69 млрд грн);
    • 2. Сбербанк (1,94 млрд грн);
    • 3. Райффайзен банк (1,87 млрд грн);
    • 4. ПУМБ (1,65 млрд грн);
    • 5. Універсал Банк (1,35 млрд грн);
    • 6. Альфа Банк (1,28 млрд грн);
    • 7. ОТП Банк (1,07 млн грн);
    • 8. Укрексімбанк (894,9 млн грн);
    • 9. Сітібанк (598,5 млн грн);
    • 10. Креді Агріколь Банк (569 млн грн).

    За перші п’ять місяців цього року прибуток банківської системи України склав 23,84 млрд грн (на 17,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року).

    Державний Ощадбанк відзвітував про 463,3 млн грн прибутку, Укргазбанк – 434,3 млн грн.

    Збитки отримали десять банків:

    • 1. Правекс Банк (88,85 млн грн);
    • 2. Земельний капітал (33,8 млн грн);
    • 3. БТА Банк (22,31 млн грн);
    • 4. Юнекс Банк (17,58 млн грн);
    • 5. Індустріалбанк (15,33 млн грн);
    • 6. Український банк реконструкції та розвитку (6,7 млн грн);
    • 7. Альпарі Банк (5,8 млн грн);
    • 8. Перший інвестиційний банк (3,81 млн грн);
    • 9. АП Банк (3,59 млн грн);
    • 10. Траст Капітал (1,34 млн грн).

    Нагадаємо, що в минулому році з 73 платоспроможних українських банків 65 були прибутковими і отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн. Таким чином, в 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019-му, коли банківський сектор заробив рекордні 58,4 млрд грн. Найприбутковішими банками в 2020 році, як і роком раніше, були Приватбанк і Райффайзен Банк Аваль.

    Теги: Ощадбанк Національний банк економіка банк Приватбанк фінанси НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки