НБУ назвав найприбутковіші та найзбитковіші банки
Найприбутковішим знову став державний Приватбанк, який за п'ять місяців заробив 8,69 млрд грн
Найприбутковішими українськими банками за підсумками перших п’яти місяців 2021 року були Приватбанк, Сбербанк і Райффайзен банк. Про це свідчать дані, які оприлюднив Національний банк України.
Десятка найбільш прибуткових банків виглядає так:
- 1. Приватбанк (8,69 млрд грн);
- 2. Сбербанк (1,94 млрд грн);
- 3. Райффайзен банк (1,87 млрд грн);
- 4. ПУМБ (1,65 млрд грн);
- 5. Універсал Банк (1,35 млрд грн);
- 6. Альфа Банк (1,28 млрд грн);
- 7. ОТП Банк (1,07 млн грн);
- 8. Укрексімбанк (894,9 млн грн);
- 9. Сітібанк (598,5 млн грн);
- 10. Креді Агріколь Банк (569 млн грн).
За перші п’ять місяців цього року прибуток банківської системи України склав 23,84 млрд грн (на 17,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року).
Державний Ощадбанк відзвітував про 463,3 млн грн прибутку, Укргазбанк – 434,3 млн грн.
Збитки отримали десять банків:
- 1. Правекс Банк (88,85 млн грн);
- 2. Земельний капітал (33,8 млн грн);
- 3. БТА Банк (22,31 млн грн);
- 4. Юнекс Банк (17,58 млн грн);
- 5. Індустріалбанк (15,33 млн грн);
- 6. Український банк реконструкції та розвитку (6,7 млн грн);
- 7. Альпарі Банк (5,8 млн грн);
- 8. Перший інвестиційний банк (3,81 млн грн);
- 9. АП Банк (3,59 млн грн);
- 10. Траст Капітал (1,34 млн грн).
Нагадаємо, що в минулому році з 73 платоспроможних українських банків 65 були прибутковими і отримали чистий прибуток 47,7 млрд грн, що перекрило збитки восьми банків на загальну суму 6,4 млрд грн. Таким чином, в 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше, ніж у 2019-му, коли банківський сектор заробив рекордні 58,4 млрд грн. Найприбутковішими банками в 2020 році, як і роком раніше, були Приватбанк і Райффайзен Банк Аваль.