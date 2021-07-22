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    Думки вголос

    «Підбиті кораблики», або Кадрова криза в НБУ

    • Іван Пальчевський

      Журналіст, медіаконсультант

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Національний банк України - «Підбиті кораблики», або Кадрова криза в НБУ
    Національний банк України
    Фото: bank.gov.ua

    Хто пішов, скільки пішло, куди…

    Оскільки кадрова криза закреслено піар кампанія в НБУ не вщухає, і з банку пішов ще один директор. Я вирішив допомогти розібратися у ситуації. Бо кількість людей, які розуміються у внутрішній структурі Нацбанку у самому НБУ невелика, а за його межами, ще менша. Але люди ж питають, цікавляться. Стає важко пояснити: хто пішов, скільки пішло, куди…

    Тримайте. Ось вам структура Нацбанку. Хрестики – це підбиті кораблики, вірніше зміни керівників підрозділів середньої ланки, які відбулися після зміни Голови у липні 2020. Також проставив їх біля змінених членів Правління НБУ. Блискавки – напроти тих, хто оголосив, що йде з банку.

    Кадрові зміни в НБУ
    Кадрові зміни в НБУ

    Отже, за рік зміни керівників відбулися у 13 підрозділах. Хейтерам та свідкам секти «політична адженда» відразу скажу. 13 – це фактаж. Не всіх з них просили піти (але більшість), а деяких, як керівника Департаменту платіжних систем навіть підвищили до заступника Голови. Якщо додавати до 13 Бевза та Ваврищука, які оголосили про вихід буде 15. Отже, 15 підрозділів з 38, або 40%.

    І так-так. Я чув про меседж нинішнього Голови НБУ про те, що у 2014-2018 було оновлено 80% персоналу. Коли у наступний раз почуєте, нагадайте йому про подію, яка відбулася взимку 2013 року і чому у суспільства був запит на люстрацію чиновників.

    Не дякуйте.

    Джерело: блог Івана Пальчевського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: криза НБУ
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    «Підбиті кораблики», або Кадрова криза в НБУ