  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Скільки вже витратила Україна на воєнні потреби: названа сума

    Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби - Скільки вже витратила Україна на воєнні потреби: названа сума
    Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби
    фото з відкритих джерел

    Ціна війни для нашої країни – понад $8 млрд – Мінфін

    Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити $8,3 млрд на воєнні потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат. Про це повідомляє Reuters.

    За словами Сергія Марченка, $8,3 млрд доларів були спрямовані «на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців».

    Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.

    Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр.

    За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.

    Раніше Офіс президента пояснив, як регіони отримуватимуть міжнародну допомогу на відбудову.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти міністр війна військові Україна уряд окупація Сергій Марченко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скільки вже витратила Україна на воєнні потреби: названа сума