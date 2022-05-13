Скільки вже витратила Україна на воєнні потреби: названа сума

Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби

Ціна війни для нашої країни – понад $8 млрд – Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити $8,3 млрд на воєнні потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат. Про це повідомляє Reuters.

За словами Сергія Марченка, $8,3 млрд доларів були спрямовані «на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців».

Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.

Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр.

За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.

Раніше Офіс президента пояснив, як регіони отримуватимуть міжнародну допомогу на відбудову.

Читайте також: