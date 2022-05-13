Скільки вже витратила Україна на воєнні потреби: названа сума
Ціна війни для нашої країни – понад $8 млрд – Мінфін
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що країні з 24 лютого довелося направити $8,3 млрд на воєнні потреби. Частину коштів перерозподілили з інших статей витрат. Про це повідомляє Reuters.
За словами Сергія Марченка, $8,3 млрд доларів були спрямовані «на все: від закупівель і ремонту зброї до фінансової підтримки тимчасових переселенців».
Конкретні статті витрат пан Марченко не навів.
Він повідомив, що в квітні уряд зміг зібрати тільки 60% податкових надходжень. У травні-червні уряд зможе зібрати тільки 40-50% податків, вважає міністр.
За його словами, Україна потребує збільшення іноземної фіндопомоги, оскільки країна багато грошей витрачає на екстрені потреби.
Раніше Офіс президента пояснив, як регіони отримуватимуть міжнародну допомогу на відбудову.