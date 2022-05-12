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    Економіка та фінанси

    Скільки українців втратило роботу через війну: дані ООН

    Якщо бойові дії загостряться, ця цифра може зрости до 7 млн - Скільки українців втратило роботу через війну: дані ООН
    Якщо бойові дії загостряться, ця цифра може зрости до 7 млн
    фото з відкритих джерел

    Війна позбавила роботи приблизно 5 млн українців

    Війна Росії проти України залишила без роботи 4,8 млн людей. Якщо ситуація на фронті загостриться ще сильніше, це може призвести до втрати роботи вже 7 млн людей. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці при ООН.

    Також в організації стверджують, що якщо бойові дії припиняться, можна відновити 3,4 млн робочих місць.

    Нагадаємо, раніше були названі втрати бізнесу через війну. Названа шокуюча сума.

    Малий і середній бізнес України втратили до $85 млрд за шість тижнів російського вторгнення.

    Також стало відомо, коли переселенці отримають виплати за березень та квітень.

    Переселенці отримають гроші, як тільки Ощадбанк перерахує ці гроші на рахунки людей в банках, які люди вказали у заяві.

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    Теги: росія Володимир Гройсман окупанти ООН війна українці Україна робота окупація #stoprussia
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    Скільки українців втратило роботу через війну: дані ООН