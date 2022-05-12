Скільки українців втратило роботу через війну: дані ООН
Війна позбавила роботи приблизно 5 млн українців
Війна Росії проти України залишила без роботи 4,8 млн людей. Якщо ситуація на фронті загостриться ще сильніше, це може призвести до втрати роботи вже 7 млн людей. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці при ООН.
Також в організації стверджують, що якщо бойові дії припиняться, можна відновити 3,4 млн робочих місць.
Нагадаємо, раніше були названі втрати бізнесу через війну. Названа шокуюча сума.
Малий і середній бізнес України втратили до $85 млрд за шість тижнів російського вторгнення.
Також стало відомо, коли переселенці отримають виплати за березень та квітень.
Переселенці отримають гроші, як тільки Ощадбанк перерахує ці гроші на рахунки людей в банках, які люди вказали у заяві.