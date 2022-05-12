Скільки українців втратило роботу через війну: дані ООН

Якщо бойові дії загостряться, ця цифра може зрости до 7 млн

Війна позбавила роботи приблизно 5 млн українців

Війна Росії проти України залишила без роботи 4,8 млн людей. Якщо ситуація на фронті загостриться ще сильніше, це може призвести до втрати роботи вже 7 млн людей. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці при ООН.

Також в організації стверджують, що якщо бойові дії припиняться, можна відновити 3,4 млн робочих місць.

Нагадаємо, раніше були названі втрати бізнесу через війну. Названа шокуюча сума.

Малий і середній бізнес України втратили до $85 млрд за шість тижнів російського вторгнення.

Також стало відомо, коли переселенці отримають виплати за березень та квітень.

Переселенці отримають гроші, як тільки Ощадбанк перерахує ці гроші на рахунки людей в банках, які люди вказали у заяві.

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