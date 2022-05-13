Чорнобаївка-19: наші бійці знову «всипали» окупантам

ЗСУ знищили на аеродромі російську техніку і склад боєприпасів

Українські військові завдали 19 нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складах боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.

Зазначається, що після прицільних влучень і подальшої детонації боєкомплектів противника вибухи тривали понад три години.

«Чорнобаївка – удар по скупченню техніки і складах ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів. Детонація більше ніж три години. Збулося. Серія 19», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що перед цим про удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів повідомлялося 2 травня.

Тим часом СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку.

Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

Тим часом на Харківщині з’явилася своя «Чорнобаївка» – Арестович.

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