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    Події в Україні

    Чорнобаївка-19: наші бійці знову «всипали» окупантам

    Арестович розповів про чергову &laquo;серію&raquo; улюбленого &laquo;шоу&raquo; українців - Чорнобаївка-19: наші бійці знову «всипали» окупантам

    Арестович розповів про чергову «серію» улюбленого «шоу» українців

    фото з відкритих джерел

    ЗСУ знищили на аеродромі російську техніку і склад боєприпасів

    Українські військові завдали 19 нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складах боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.

    Зазначається, що після прицільних влучень і подальшої детонації боєкомплектів противника вибухи тривали понад три години.

    «Чорнобаївка – удар по скупченню техніки і складах ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів. Детонація більше ніж три години. Збулося. Серія 19», – йдеться в публікації.

    Нагадаємо, що перед цим про удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів повідомлялося 2 травня.

    Тим часом СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку.

    Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Тим часом на Харківщині з’явилася своя «Чорнобаївка» – Арестович.

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    Теги: вибух росія окупанти ЗСУ війна військові Україна озброєння окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Чорнобаївка-19: наші бійці знову «всипали» окупантам