Офіс президента пояснив, як регіони отримуватимуть міжнародну допомогу на відбудову

Країни-партнери зголошуються бути кураторами регіонів та вже найближчим часом буде комюніке з результатами і перехід до іншого етапу відновлення

Зараз найголовніше – це забезпечити людей житлом

Офіс Президента поставив за ціль зробити для кожного регіону каталог того, що йому потрібно. Саме ці каталоги стануть основою перемовин, які будуть у Президента країни і у Кабінету міністрів, у керівника Офісу та прем’єр-міністра з іншими країнами щодо грошової допомоги та шефства. Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив під час включення до ефіру телеканалу «Рада».

«Кожен регіон поділений на більше ніж 14 кластерів, – це зруйнована або пошкоджена інфраструктура – житлова, дорожня, соціальна, тобто школи та садочки, адміністративна інфраструктура та ще багато об’єктів. Ми вже зібрали перші дані, наші аналітики їх обробляють, тому ще декілька днів і ми матимемо «персональні» інфраструктурні каталоги кожної області, щоб Президент України міг спілкуватися з іншими лідерами держав щодо шефства», – пояснив Тимошенко.

Він також додав, що країни-партнери зголошуються бути кураторами регіонів та вже найближчим часом буде комюніке з результатами і перехід до іншого етапу відновлення.

«Зараз найголовніше – це забезпечити людей житлом, щоб вони могли жити в безпеці, щоб працювали комунальні служби, щоб вони могли доїхати дорогою, нехай і через тимчасову переправу, бо це питання як і гуманітарної допомоги, яка їде по цій дорозі, так і медичної складової, коли швидка допомога повинна доїхати до тієї чи іншої ОТГ», – зазначив заступник керівника ОП.

Для відновлення у мирний час, за словами Тимошенка, буде створено довідник міст, який являтиме собою інструкцію для кожного голови ОВА, для кожного голови ОТГ для розуміння, яким чином треба відновлювати міста, якою висоти має бути тротуар, де потрібне дерево, де потрібен світлофор тощо задля якісної відбудови міст в іншому сучасному форматі за новітніми технологіями.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, Україна не буде збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії.