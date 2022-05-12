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    Гроші для переселенців: як зміняться виплати у травні

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    У травні змінились правила надання підтримки від держави внутрішньо переміщеним особам - Гроші для переселенців: як зміняться виплати у травні
    У травні змінились правила надання підтримки від держави внутрішньо переміщеним особам
    фото з відкритих джерел

    Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло

    Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

    Згідно з рішенням уряду, отримувати щомісячну допомогу мають право наступні категорії осіб:

    • громадяни, які перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або тих, які знаходять в тимчасової окупації чи в оточенні (блокуванні);
    • громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

    Допомога на проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб надається у наступних розмірах:

    • для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;
    • для інших осіб – 2 000 гривень.

    Крім цього, одноразову допомогу можуть також отримати особи, які евакуюються із районів проведення бойових дій. Такі виплати проводить Укрзалізниця. А також одноразову допомогу від місцевої влади отримують особи, які проживають в деокупованих регіонах.

    Нагадаємо, станом на 6 травня року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні (блокуванні), входять громади семи областей.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна гроші житло Україна окупація #stoprussia
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    Гроші для переселенців: як зміняться виплати у травні