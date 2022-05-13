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    ЄС може відтермінувати нафтове ембарго для РФ: у чому причина

    Уряди деяких країн вважають, що подальші обговорення щодо ембарго затримають введення шостого пакета санкцій проти РФ - ЄС може відтермінувати нафтове ембарго для РФ: у чому причина
    Уряди деяких країн вважають, що подальші обговорення щодо ембарго затримають введення шостого пакета санкцій проти РФ
    фото: Bloomberg

    Причиною відкладення називають позицію Угорщини – Bloomberg

    Деякі країни Європейського Союзу готові відкласти нафтове ембарго для Росії на невизначений термін у зв’язку з принциповою позицією Угорщини, яка відмовляється підтримувати санкції проти держави-агресорки. В ЄС вважають, що це пришвидшить введення шостого санкційного пакета хоча б у обмеженому обсязі.

    Як повідомляє Bloomberg, представники більшості країн ЄС досі налаштовані затвердити пакет у повному обсязі до понеділка. Саме тоді відбудеться зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі. Тим не менш, існують також і прихильники думки, що від нафтового ембарго наразі слід відмовитися, щоб не гальмувати схвалення інших обмежувальних заходів проти РФ.

    Прихильники ембарго вважають, що якщо не включити заборону російської нафти до шостого пакета санкцій, то для світової спільноти це буде свідчити про прояв слабкості.

    В свою чергу, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що нафтове ембарго треба обговорювати на саміті лідерів ЄС, що відбудеться в кінці травня. Угорський уряд не погодився на заборону російського палива навіть за умови виключення для своєї країни, Словаччини та Чехії, які практично на 100% залежні від експорту з РФ.

    Нагадаємо, раніше Угорщина назвала умову, за якої підтримає нафтове ембарго проти РФ.

    Також повідомлялося, що ЄС може заплатити Будапешту за відмову від російської нафти.

    Тим часом заяви Угорщини про те, що вони не виживуть без російських поставок – чиста брехня.

    Перед цим три країни відкликали вето на нафтове ембарго проти РФ – ЗМІ.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна ембарго Віктор Орбан Україна уряд окупація #stoprussia
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    ЄС може відтермінувати нафтове ембарго для РФ: у чому причина