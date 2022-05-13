Росія знайшла метод, як провести приховану мобілізацію

Кремль хоче мати можливість призову не тільки двічі на рік, а в будь-який момент

У РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що в РФ розглядаються зміни законодавства щодо призову. Про це він сказав у ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

«Зараз розглядаються зміни законодавства щодо призову в Російській Федерації. Перше, розглядаються зміни, що стосуються можливості призову не тільки два рази на рік, а в будь-який момент, коли це буде потрібно, а, по-друге, щодо підвищення відповідальності за ухилення від проходження військової служби... Люди масово намагаються не потрапити на війну в Україні», – сказав Буданов.

Він також зазначив, що зараз Росія проводить приховану мобілізацію і вона йде двома шляхами.

«Перше – це фактична мобілізація, а друге – використання резервістів. У них це називається «барс», тобто «бойовий армійський резерв країни», тобто це по суті резервісти, яких на короткострокові контракти залучають до виконання бойових дій. Ці факти абсолютно підтверджені, у нас є полонені, які були залучені за цією системою», – сказав Буданов.

Також глава ГУР Міноборони зазначив, що зараз в Росії значна нестача бойової техніки й вони «розконсервують» техніку з баз резервування.

«Ця техніка там стоїть з 60-х, 70-х, 80-х років... вона тільки умовно може називатися бойовою технікою», – сказав Буданов.

На думку Буданова, Російська Федерація не оголошує загальну причину з двох причин. Перша – суто економічна. В умовах нових економічних санкцій, пов'язаних з мобілізацією, удари по економіці будуть ще більш значними.

«По-друге, у керівництва РФ є потреба роз'яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, «все йде за планом». Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію», – заявив Буданов.

Раніше Арестович пояснив, чому загальна мобілізація в Росії – благо для України.

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