SkyUp за минулий місяць відновила 50% докоронавірусного показника перевезень



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У компанії наголосили, що з двох поточних міжнародних регулярних напрямків — Албанія і Болгарія — пасажири частіше обирали Албанію

Протягом липня авіакомпанія здійснила 704 внутрішніх та міжнародних рейси

Українська авіакомпанія SkyUp за липень відновила 50% докоронавірусного середнього показника щомісячних перевезень. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

«Ми здійснили 704 внутрішніх та міжнародних рейси. З них чартерних — 438 і регулярних — 266. Рейсами в межах України ми перевезли 25 433 пасажири. Нашими міжнародними рейсами скористалися ще 70 974 пасажири», - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що з двох поточних міжнародних регулярних напрямків — Албанія і Болгарія — пасажири частіше обирали Албанію. «Чартерними рейсами найбільше пасажирів ми перевезли до Туреччини, а за напрямком Єгипет більшою популярністю користався Шарм-ель-Шейх проти Хургади», - поінформували у SkyUp.

Зазначається, що за перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон авіакомпанія вчасно виконала 88,5% рейсів.

Також SkyUp поінформувала, що у липні у них змінився гендиректор, компанія запустила нову послугу CityBreak та оновила бортове меню.

Нагадаємо, SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула.

Зазначимо, що днями Turkish Airlines відновила регулярні рейси до Харкова.

Разом з тим лоукостер Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.



