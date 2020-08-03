Авіарейси між Києвом і Таллінном скасовано через спалах коронавірусу в Україні



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Фото: Львівська міська рада

Дозвіл на польоти з України до Естонії протримався лише один день

Лоукостер Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.

Про це повідомляє з посиланням на ERR.

Естонське мінекономіки дозволяє авіасполучення з країнами, де коефіцієнт захворюваності на коронавірус останні 14 днів не перевищує 25 випадків на 100 000 населення.

Лоукостер Wizz Air відновив перельоти з Києва, Львова і Харкова до Таллінна у минулий четвер, після того, як український показник склав 24,5.

Проте після отримання статистики 31 липня рейси на суботу та неділю довелося скасувати, тому що він зріс до 28.

Нагадаємо, 30 липня в Україні зареєстрували новий антирекорд з початку епідемії - 1197 нових хворих за добу. Показник наступного дня також перевищував 1000. За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.