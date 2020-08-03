Turkish Airlines відновила регулярні рейси до Харкова



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У понеділок та п’ятницю авіакомпанія буде виконувати рейси ввечері, у середу і неділю — вранці

Авіакомпанія виконуватиме рейси чотири рази на тиждень

Авіакомпанія Turkish Airlines після перерви тривалістю 4,5 місяці відновила прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова.

Про це повідомляє avianews.com.

«Перший літак турецького авіаперевізника прибув в Україну з завантаженням 67% і вилетів назад без єдиного вільного місця», — зазначає видання.

Turkish Airlines буде літати до Харкова чотири рази на тиждень за змішаним розкладом.

«У понеділок та п’ятницю авіакомпанія буде виконувати рейси ввечері, у середу і неділю — вранці», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси. 2 серпня авіакомпанія також повернеться на маршрути Стамбул-Запоріжжя і Стамбул-Херсон.

Як повідомлялося, лоукостер Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.