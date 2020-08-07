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    SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула

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    Рейси за маршрутом Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці - SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула
    Рейси за маршрутом Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці

    Вартість квитка без багажу в один бік становить від 1,6 тис грн

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).

    Як повідомила пресслужба компанії, рейси за маршрутом Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

    Вартість квитка без багажу в один бік становить від 1,6 тис. грн.

    SkyUp зазначає, що, за інформацією від Державної прикордонної служби України, для подорожі до Туреччини необхідно мати такі документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт України у вигляді ID-картки, а також поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Туреччини.

    Крім того, в пункті пропуску передбачено здійснення медогляду на наявність Covid-19. У разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно роблять ПЛР-тест.

    Зазначимо, що днями Turkish Airlines відновила регулярні рейси до Харкова.

    Разом з тим лоукостер Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.


    Туреччина Стамбул авіаперевезення SkyUp
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