SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула



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Рейси за маршрутом Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці

Вартість квитка без багажу в один бік становить від 1,6 тис грн

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 25 вересня запускає рейси з Києва до Стамбула (Туреччина).

Як повідомила пресслужба компанії, рейси за маршрутом Київ - Стамбул - Київ виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

Вартість квитка без багажу в один бік становить від 1,6 тис. грн.

SkyUp зазначає, що, за інформацією від Державної прикордонної служби України, для подорожі до Туреччини необхідно мати такі документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон або паспорт України у вигляді ID-картки, а також поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Туреччини.

Крім того, в пункті пропуску передбачено здійснення медогляду на наявність Covid-19. У разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно роблять ПЛР-тест.

Зазначимо, що днями Turkish Airlines відновила регулярні рейси до Харкова.

Разом з тим лоукостер Wizz Air знову скасовує рейси з України до столиці Естонії через зростання в Україні кількості нових хворих на коронавірус.



