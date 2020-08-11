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    Туреччина ввела нові обмеження на ручну поклажу у літаках

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    Для провезення в салоні допускаються рюкзаки і наплічні сумки, які за розміром можна порівняти з жіночими сумочками - Туреччина ввела нові обмеження на ручну поклажу у літаках
    Для провезення в салоні допускаються рюкзаки і наплічні сумки, які за розміром можна порівняти з жіночими сумочками

    Обмеження введені для того, щоб пасажири могли дотримуватися дистанції під час посадки і висадки

    Авіаційна влада Туреччини ввела обмеження на перевезення ручної поклажі при перельотах в країну.

    Як йдеться у повідомленні турецьких ЗМІ, тепер для провезення на борту літака не допускається ручна поклажа, за винятком жіночих сумочок, чоловічих портфелів, сумок для ноутбуків, дипломатичних та дитячих сумок, сувенірів, придбаних в аеропорту, деяких категорій речей (фотоапаратів або музичних інструментів), а також дорогоцінних каменів або зразків золота.

    «Для провезення в салоні допускаються рюкзаки і наплічні сумки, які за розміром можна порівняти з жіночими сумочками», - наголошується в циркулярі Головної дирекції цивільної авіації Туреччини.

    Як пояснили у відомстві, обмеження введені для того, щоб пасажири могли дотримуватися дистанції під час посадки і висадки, а бортпровідники не торкалися їхнього багажу.

    До речі, раніше Туреччина призупинила авіасполучення з Казахстаном

    Також нагадаємо, що із 25 вересня SkyUp запускає рейси з Києва до Стамбула.

    Зазначимо, що днями Turkish Airlines відновила регулярні рейси до Харкова.

    Нагадаємо, у липні Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси.

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