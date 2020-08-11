Збанкрутіла авіакомпанія Ernest може відновити роботу в Італії



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Проєкт відновлення роботи авіакомпанії Ernest передбачає експлуатацію понад 70 внутрішніх і міжнародних напрямків

Італійський лоукостер Ernest, який до початку 2020 року літав в Україну, може відновити діяльність

Авіакомпанія Ernest Airlines може відновити діяльність в Італії. Про це повідомляє портал Uvidpustku з посиланням на італійський онлайн-ресурс Naviganti.org. Зазначається, що перевізник змінить свою бізнес-модель. Це буде італійська регіональна авіакомпанія з флотом у 16 нових літаків ATR 72−600. Відповідна інформація була оголошена на нещодавній зустрічі менеджменту авіакомпанії (зокрема президента компанії Шаді ель Танніра) з лідерами італійських профспілок.

Очікується, що літаки будуть закуплені протягом 4 років. Вони будуть зареєстровані в Італії. Проект передбачає виконання першого перельоту в середині грудня 2020 року.

Компанія повідомила, що після лібералізації польотів між Україною та Італією, 28 з 35 частот компанії втратили економічну цінність і не класифікуються як активи Ernest. Саме тому керівництво зосередилось на розробці нової бізнес-моделі.

Нібито, ця ініціатива вже отримала і буде продовжувати отримувати підтримку уряду Італії. Його реалізація позитивно вплине на весь ланцюжок італійської авіаційної промисловості та відновлення регіональної економіки.

ATR — це італійсько-французький літак, 50% якого належить італійському уряду через компанію Leonardo SpA і в основному виробляється в Італії.

Проект відновлення роботи авіакомпанії передбачає експлуатацію понад 70 внутрішніх і міжнародних напрямків. Заради конфіденційності список маршрутів поки що не розкривається. Але мапа напрямків не буде конфліктувати з мережами авіакомпанії Alitalia і залізничної компанії Trenitalia.

Перевізник буде працювати в регіональних аеропортах, які в даний час недостатньо активно експлуатуються, розвиваючи діловий і внутрішній туризм. Операційні бази будуть розташовані в аеропортах Ф’юмічіно, Бергамо, Парми, Анкони, Барі.

План буде фінансуватися інвестиційним фондом, назва якого не називається, з погодженням уряду Італії, який вважає проект стратегічним.

Очікується, що він буде затверджений до кінця вересня. Бізнес-план та угоду з кредиторами треба буде подати до суду Мілана.

Нагадаємо, 11 січня лоукостер Ernest Airlines припинив усі рейси. Авіаперевізник мав розвинену мережу маршрутів з Італії в Україну, він виконував рейси до Італії з Києва, Харкова, Одеси і Львова.