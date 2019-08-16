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    ﻿Український лоукостер SkyUp відкрив новий рейс в Італію

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    ﻿Український лоукостер SkyUp відкрив новий рейс в Італію

    Рейси здійснюватимуться з київського аеропорту «Бориспіль» до головного аеропорту Турина

    Український лоукостер авіакомнія SkyUp Airlines з 12 грудня запускає новий рейс із Києва до італійського Турина на період зимової навігації (2019/2020).

    Про це зазначається в повідомленні на сайті SkyUp.

    Рейси здійснюватимуться з київського аеропорту «Бориспіль» до головного аеропорту Турина. Який, до речі, розташований у межах міста, тож не потрібно буде витрачати додаткові гроші на трансфер.

    Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.

    Рейси у зворотному напрямку Турин – Київ також здійснюватимуться щочетверга та щонеділі, однак ціни трохи відрізняються. Вони стартують від 1549 гривень з людини в один бік.

    Нагадаємо, SkyUp анонсував запуск трьох нових рейсів до Чехії.

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