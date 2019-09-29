SkyUp почав продаж дешевих квитків на рейси Київ-Неаполь



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Мінімальна ціна на перельоти в обидві сторони починається від 2492 грн

SkyUp почав продаж квитків на прямі рейси Київ-Неаполь за ціною від 1211 грн в одну сторону, що є еквівалентом 46 євро.

Про це пише avianews.

Мінімальна ціна на перельоти в обидві сторони починається від 2492 грн (еквівалент 95 євро). Найдешевші авіаквитки включають перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 7 кг.

Перевезення багажу оплачується додатково. Багажний збір за валізу вагою до 23 кг становить еквівалент 25 євро в одну сторону.

Промо-тарифи будуть доступні для бронювання до 6 жовтня 2019 року.

Вони діють на рейси, які будуть виконуватися в період з 8 жовтня 2019 року по 25 березня 2020 року.

Польоти Київ-Неаполь SkyUp виконує з київського аеропорту Бориспіль два рази на тиждень по вівторках і п'ятницях.

Раніше повідомлялося, що Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня.

Крім того лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки. Дозвіл набуде чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі

Слід нагадати, що SkyUp відкрив новий рейс в Італію.Перший рейс запланований на 12 грудня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі. А мінімальна вартість квитків – від 1416 гривень в один бік без врахування багажу.

Також нагадаємо, що у справі SkyUp з'явився ще один «постраждалий» позивач.

12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області призупинив ліцензію на здійснення перельотів українській авіакомпанії SkyUp. За словами представників авіакомпанії, позов подала особа, яка навіть не була її клієнтом.

SkyUp оскаржила рішення суду в апеляції, згодом в уряді доручили забезпечити діяльність української авіакомпанії.

Також жінка, яка нібито подала в суд на SkyUp, написала заяву про відмову від позову.

SkyUp отримала ліцензію на здійснення перельотів 18 травня 2018 року.