Український лоукостер з жовтня почне літати до Шрі-Ланки



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SkyUp літатиме в аеропорт Коломбо

Дозвіл набуде чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час

Державна авіаційна служба України надала українському лоукостеру SkyUp дозвіл на польоти за маршрутом Київ-Коломбо (Шрі-Ланка).

Про це повідомляє прес-служба Державіаслужби.

Дозвіл набуде чинності з 1 жовтня 2019 року та діятиме необмежений час. Авіарейси компанія буде здійснювати двічі на тиждень на регулярній основі.

Крім цього SkyUp отримав дозвіл на здійснення авіаперевезень з Таль-Авіва до Києва на період святкування єврейського Нового року (з 25 вересня по 4 жовтня) для забезпечення авіатранспортом хасидських паломників. Такі рейси SkyUp буде проводити щодня.

Водночас Державіаслужба відмовила перевізнику у здійсненні регулярних авіарейсів сполученням Київ-Зальцбург (Австрія).

Раніше український лоукостер SkyUp відкрив новий рейс в Італію. Компанія з 12 грудня запускає новий рейс із Києва до Турина на період зимової навігації (2019/2020).

Крім того SkyUp анонсував запуск трьох нових рейсів до Чехії.

Також зазначимо, що нещодавно на Шрі-Ланці скасували режим надзвичайного стану, введеного в країні після серії терактів у квітні, у результаті яких загинуло близько 250 осіб.

Між іншим, нагадаємо, що Шрі-Ланка тимчасово скасувала плату за візи для українців.