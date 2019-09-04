Справою «Роттердам +» керівництво НАБУ намагається заслужити прихильність Коломойського, - Сазонов



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Експерт констатує, що НАБУ навіть не зупиняє той факт, що на сьогоднішній день вартість вугілля, розрахована за «Роттердам +», є найнижчою

Артем Ситник бачить в справі «Роттердам+» гарантію збереження своєї посади. Про це написав політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

Експерт зазначив, що депутати напередодні відправили на експертизу Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції, що дозволяє президенту самостійно призначати і звільняти керівництво НАБУ і ДБР. А також прогнозує його прийняття на наступній сесії, що дозволить президенту легко поміняти керівництво цих структур.

«Скажіть - чи хтось сумнівається, що в Раді не знайдуть 300 голосів «За» розширення повноважень? Знайдуть. Після зняття недоторканності - взагалі легко. Ну і в рішенні Конституційного суду сумніватися теж гріх - він не підведе. Так що дуже скоро той же Артем Ситник може запросто бути звільнений без будь-якої оцінки своєї роботи незалежним експертом. Просто Указом президента», - написав Сазонов.

На його думку, саме тому НАБУ в спішному порядку активізувалося в розслідуванні справи «Роттердам +», прагнучи заслужити прихильність близького до нового президента олігарха Ігоря Коломойського, який зазнав збитків від введення формули і намагається зараз їх компенсувати.

«Сам глава НАБУ це прекрасно розуміє. Можуть звільнити, можуть залишити. І не просто звільнити, а пригадати безкоштовний елітний відпочинок в мисливському угідді «Поліське-Сарни», наприклад. Тут, все від ситуації залежить. І розумна людина цю саму ситуацію починає активно змінювати. і ось НАБУ вилучає оргтехніку та носії інформації в НКРЕКП в зв'язку з фінішною прямою розслідування по «Роттердам +». Матеріали терміново до суду, всім пов'язаним - обирати запобіжний захід. В ефірах озвучуються астрономічні суми збитків багатостраждального населення, якого, до речі, ця формула ніколи не торкалася!», - зазначив Сазонов.

Експерт констатує, що НАБУ навіть не зупиняє той факт, що на сьогоднішній день вартість вугілля, розрахована за «Роттердам +», є найнижчою. Керівництво бюро переслідує лише одну мету - сподобатися Коломойському і закріпити свої позиції до появи у президента повноважень самостійно звільняти керівника цього органу.

«На нараді в Офісі президента з'ясовується, що вугілля не вистачає і по «Роттердам + « закуповувати вигідніше, ніж безпосередньо, але ... НАБУ це не зупиняє ... Бо не важливо, де логіка, правосуддя, ринок та інші нудні речі. Важливо до нових президентських повноважень встигнути сподобатися Коломойському! Він не любить цю формулу!», - пояснив Сазонов.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявила, що формула «Роттердам +» дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн. Зростання тарифів на електроенергію для населення стримувався через механізм крос-субсидіювання, проте це призвело до підвищення цін для промисловості. Найбільш енергоємними галузями є феросплавна, електрометалургійний і хімічна промисловості, в яких представлена неформальна група «Приват».

У свою чергу, екс-міністр палива і енергетики Іван Плачков висловив думку, що введення формули «Роттердам +» дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні і ручному регулюванні цін на вугілля.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам +». Щодо кожного з шести чоловік суд відмовив НАБУ в клопотанні про взяття під варту.