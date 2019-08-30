Керівництво НАБУ діє в інтересах олігархів, - експерти



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Експерти вважають, що активізація справи «Роттердам+» і тиск на енергетиків викликані зміною владної команди і політичною боротьбою

У справі «Роттердам+» правоохоронні органи діють в інтересах близьких до нової влади олігархів. Про це заявили експерти, коментарі яких наводить видання «Комсомольська правда в Україні».

На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, активізація НАБУ в справі «Роттердам+» пов'язана з приходом нової влади, якій керівництво бюро прагне продемонструвати свою корисність, у тому числі і через підігрування близьким до неї олігархам.

«Все це лише підігрування Коломойському і нинішнім можновладцям. Керівництво НАБУ і САП просто хоче довести свою корисність сьогоднішнім керівникам держави. І головним аргументом повинен бути не рівень компетентності та професіоналізму. Два роки їхньої діяльності показали, що там її немає. Головне - це готовність виконати будь-яку примху чиновників і впливових олігархів», - сказав Кушнірук.

Представники нової влади раніше заявили про готовність перезапустити антикорупційні структури, зокрема про це говорив народний депутат від «Слуги народу» і глава передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко: «Буде перезапуск всіх антикорупційних структур. Західні партнери допомогли нам створити ціле сімейство антикорупційних органів, але не допомогли в тому, щоб вони нормально працювали. Є питання до Спеціальної антикорупційної прокуратурі, до Національного агентства протидії корупції».

У свою чергу, керівництво НАБУ і САП намагається зберегти свої посади, тому демонструє активність в розслідуванні порушеної ще два роки тому справі по «Роттердам+», у судовій перспективі якої більшість експертів сумнівається.

Енергетичний експерт Дмитро Марунич також вважає, що активізація справи «Роттердам+» і тиск на енергетиків викликані зміною владної команди і політичною боротьбою.

«Я вважаю, що переслідування чиновників, які впроваджували тариф «Роттердам+», - це питання суто політичної боротьби. Розслідування проводилося два роки, за цей час не було знайдено ніяких доказів порушень, і тільки після зміни влади почалися якісь активні дії з боку силовиків», - заявив Марунич.

Нагадаємо, раніше експерти висловили думку, що справа НАБУ по «Роттердам+» не має судової перспективи, адже суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою. А також підкреслили, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що справа НАБУ по «Роттердам+» політично мотивована і є спробою тиску на приватний бізнес.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам+». 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам+».