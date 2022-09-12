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Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії
Ввезення заліза та сталі з Росії до США обнулилося

У липні постачання скоротилися до $0,4 мільйона і нуля відповідно

Ввезення чорних металів із Росії до США у липні 2022 року майже обнулилося. Як пише РБК з посиланням на дані Бюро переписів США (Census Bureau), обсяг імпорту російської сировини сягнув $0,6 млн.

США майже перестали закуповувати залізо та сталь із Росії у липні. У червні обсяг ввезення ресурсів досягав ще $201 млн, а за перше півріччя показник перевищив $1 млрд.

У червні здійснювалися здебільшого постачання феросплавів ($112,5 млн) та напівфабрикати із заліза та сталі ($88 млн).

У липні ці ж постачання скоротилися до $0,4 мільйона і нуля відповідно.

Нагадаємо, 31 серпня міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто оголосив, що Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму, однак наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян. Водночас він наголосив, що загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде.

Додамо, раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: росія економіка

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