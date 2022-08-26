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Росіяни масово тікають із країни. Скільки громадян РФ в’їхало до ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни масово тікають із країни. Скільки громадян РФ в’їхало до ЄС
Із 24 лютого по 22 серпня кордони ЄС перетнули понад 998 тис. громадян РФ
фото з відкритих джерел

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex, пише DW.

Із 24 лютого по 22 серпня кордони ЄС перетнули 998 085 громадян РФ, розповів представник Frontex. У той же час за період з 16 по 22 серпня кількість росіян, які в'їжджають до Євросоюзу, трохи знизилася порівняно з попереднім тижнем.

Після того, як Росія здійснила 24 лютого повномасштабне військове вторгнення в Україну, Євросоюз заборонив авіасполучення з Росією. При цьому громадяни РФ можуть в'їжджати до ЄС наземним транспортом, а шенгенські візи, видані однією країною, діють на території всього Євросоюзу.

Дедалі більше країн одноосібно обмежують росіянам в'їзд і видачу шенгенських віз. Таких заходів уже вжили Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує запровадити аналогічні кроки у вересні. Розглядає таку можливість і Польща. Данія наполягає на ухваленні загальноєвропейського рішення та попереджує, що в іншому випадку теж діятиме самотужки.

Проти запровадження заборони на видачу віз російським громадянам виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Крім Шольца, проти цієї ініціативи, за даними ЗМІ, виступають також керівники Португалії, Греції і Кіпру.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що британський уряд виступає проти загальної заборони на видачу віз громадянам Росії, однак висловив переконання, що умови в'їзду для росіян треба зробити більш жорсткими.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

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Теги: війна росія Україна Європейський союз візи

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