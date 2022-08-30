Візові обмеження для росіян: глава МЗС Німеччини виступила із заявою

Уряд Німеччини висловив свою позицію щодо візових обмежень для російських туристів

Німеччина пропонує призупинити спрощений візовий режим з Росією

Німеччина пропонує країнам Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією. Таку заяву зробила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляють німецькі ЗМІ.

Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

«Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція – призупинити угоду про спрощене видавання віз, щоб більше не видавати багаторічні візи», – уточнила Бербок.

Дипломатка додала, що в такому разі можна було б ретельно перевірити, наскільки близький заявник на візу до уряду РФ.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Німеччина та Франція пропонують не запроваджувати повну заборону на в’їзд для громадян Росії. Пропонується уповільнити процес видавання віз та зробити його дорожчим.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Також відомо, що раніше проти запровадження заборони на видачу віз російським громадянам виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц.