Візовий бан для росіян: глава МЗС Угорщини розповів, яке рішення ухвалив ЄС

Держави-члени Євросоюзу вирішили не вводити загальну заборону на видачу віз росіянам

Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму, однак наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян. Про домовленість, досягнуту на зустрічі глав МЗС Євросоюзу у Празі, оголосив міністр закордонних справ Петер Сійярто у своєму Facebook, пише Reuters.

Дипломат сказав, що Угорщина разом з деякими іншими державами-членами виступила проти загальної візової заборони для росіян на зустрічі міністрів ЄС у Празі.

«Загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде. Кілька держав-членів підняли свій голос проти цього, включаючи мене», – зазначив Сійярто.

Угорський міністр сказав, що угода, яка спрощує видачу віз, буде призупинена. Це рішення отримало підтримку кваліфікованої більшості. Водночас він не сказав, чи підтримує Угорщина цей захід.

Країни східної та північної Європи рішуче підтримують заборону туристичних поїздок росіян до ЄС.

Серед країн, які поки виступають проти візових обмежень для звичайних росіян – Німеччина, Франція та країни Південної Європи, зацікавлені у російських туристах.

Водночас раніше стало відомо, Фінляндія, Польща та країни Балтії заявили про готовність самостійно обмежити видачу віз для росіян, допоки Європа не ухвалить спільне рішення. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на відповідний документ.

Як відомо, сьогодні, 31 серпня, міністри закордонних справ європейських країн обговорюють заборону на видачу шенгенських віз російським туристам. Неформальна зустріч глав дипломатії в Празі проходить під головуванням Чехії в Раді ЄС. Для запровадження загальноєвропейської заборони потрібна одноголосна згода 27 держав, але поки не всі з них підтримують такі санкції.

Тим часом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.