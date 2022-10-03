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США виділять $350 мільярдів на відновлення України

Альона Боженко
glavcom.ua
США виділять $350 мільярдів на відновлення України
Сенат США затвердив виділення $350 мільярдів Україні
фото ілюстративне

Україна вже сьогодні, потребує термінового відновлення інфраструктури, вважають у США

Сенат США затвердив 350 мільярдів доларів на відновлення України. Про це повідомив глава Республіканської партії по 45 виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус в ефірі телеканалу FreeДом.

«Декілька тижнів тому Сенат США затвердив 350 мільярдів доларів на відновлення України. І це тільки початок. Тим більше, що план Маршалла, який буде розроблений, він включає найактивнішу участь всіх європейських країн», – повідомив Пінкус.

На його думку, цей напрямок має стати більш інтенсивним.

«Україна вже сьогодні, незалежно від того, коли закінчиться війна, потребує термінового відновлення інфраструктури тих регіонів, які зазнали збитків. У цьому напрямку працює і Конгрес США, і адміністрація Байдена», – зазначив Пінкус.

Нагадаємо, 1 жовтня президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає $12,4 млрд додаткової допомоги Україні. Документ включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше заявив, що Україна хоче добитися постачання реактивних систем залпового вогню Himars, що вже були у використанні американської армії.

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Теги: Сенат США США фінансування Україна війна

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