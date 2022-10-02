США готові надавати Україні $1,5 млрд на місяць – Bloomberg

За даними ЗМІ, західні союзники обговорюють створення регулярного механізму допомоги Україні

Сполучені Штати Америки готові до кінця війни виділяти Україні щомісяця $1,5 млрд протягом всієї війни проти Росії для фінансування бюджету і підштовхують Євросоюз до виділення таких же сум, пише Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з ходом перемовин.

Кілька місяців тому про це вперше сказав перший заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, але тоді йшлося про фінансування на чотири-п'ять місяців.

У середині вересня Міністерство фінансів подало до Верховної Ради проєкт бюджету з трильйонним дефіцитом. Міністр Сергій Марченко пояснив, що уряд розраховує на $38 млрд від партнерів.

Цього тижня лідери Євросоюзу мають обговорити фінансові потреби України, закладені до проєкту державного бюджету.

Американська сторона повідомила дипломатам, які готують цей саміт, що від Європи очікується такий самий рівень фінансування, що готові надати США.

За словами співрозмовників Bloomberg, союзники обговорюють створення більш регулярного механізму допомоги, який допоможе утримати економіку України на плаву без касових розривів.

Нагадаємо, 1 жовтня президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає $12,4 млрд додаткової допомоги Україні. Документ включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше заявив, що Україна хоче добитися постачання реактивних систем залпового вогню Himars, що вже були у використанні американської армії.