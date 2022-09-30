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Конгрес США остаточно схвалив виділення Україні $12,4 млрд

Альона Боженко
glavcom.ua
Конгрес США остаточно схвалив виділення Україні $12,4 млрд
Палата представників США схвалила виділення Україні пакету фінансової допомоги
фото із відкритих джерел

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами

Палата представників схвалила виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі $12,4 млрд. Про це повідомляє New York Times.

Голосування за документ відбулося переважно за партійною лінією: підтримали його 230 членів Палати представників, зокрема 10 членів Республіканської партії, проти висловився 201 конгресмен.

Надалі закон про виділення фіндопомоги передадуть на підпис президенту США Джо Байдену. 

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на «потенційні ядерні та радіологічні інциденти» в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Нагадаємо, Сенат США у четвер, 29 вересня, ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який зокрема передбачає виділення близько 12 млрд доларів Україні.

Додамо, 1 жовтня у США набуває чинності закон про лендліз для захисту демократії в Україні (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022). Документ підписано Джо Байденом 9 травня 2022 року.

Читайте також: Стартує лендліз! Як тепер зміниться військова допомога Україні
Теги: закон озброєння фінансування США

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